Dan toch geen trambus in Kortrijk: keuze gaat naar ‘stadsboulevard’ met fiets- en busstroken’
Er komt dan toch geen hoogwaardig openbaar vervoer meer tussen het station van Kortrijk en Hoog-Kortrijk. In de plaats komen afgescheiden fietspaden met een dubbele busbaan. 'De onderwijscampussen en bedrijven op Hoog-Kortrijk blijven groeien, daarvoor is een sterke verbinding nodig met de stad zelf," klinkt het.
Hoe wordt de verbinding tussen Hoog-Kortrijk en het stadscentrum vlotter én veiliger? Het vraagstuk ligt al langer op tafel, en er was zelfs sprake van 'hoogwaardig openbaar vervoer,' zoals een trambus bijvoorbeeld. Het toenmalig stadsbestuur ging zelfs kijken in het Franse Metz wat de mogelijkheden waren met zo'n trambus en tijdens Busworld waren er zelfs testritten.
Maar het ambitieuze plan blijkt flink teruggeschroefd. Van de trambus is geen sprake meer, wel van "een veilige en groene stadsboulevard".
Tussen het kruispunt Kanon en de R8 komen afgescheiden fietspaden. Parkeren zal daar nog maar aan één kant van de weg mogelijk zijn. Aan Kortrijk Xpo en de brandweersite komt een aparte busbaan in beide richtingen.
"Iedereen voelt dat we op deze as meer eigen ruimte moeten geven aan fietsers, voetgangers, bussen en auto’s. Maar we willen het ook meer opladen qua beleving en uitstraling. Zo maken we een aantrekkelijke stadsboulevard."
De stad wijst er op dat er in het verleden al heel wat plannen zijn uitgewerkt om de as op te waarderen, "zoals de nieuwe ontwikkeling rond de Sint-Rochuskerk en op de Loofsite. In de wijk Walle werden bedrijventerreinen ontwikkeld die aansluiten op de historische activiteit. Ook delen van het park Blauwe Poort en de huizen eromheen worden in de komende jaren heraangelegd."
De geplande knip voor gemotoriseerd verkeer in de Doorniksewijk wordt definitief geschrapt. "We zijn afgestapt van een te strenge normering die in de praktijk nauwelijks tijdswinst opleverde," zegt schepen Trui Steenhoudt.
"Met gerichte busbanen verzekeren we een betrouwbaar en kwalitatief openbaar vervoer tussen het centrum en Hoog Kortrijk. Voor de bewoners én handelaars in de Doorniksewijk zijn we heel duidelijk: de knip voor gemotoriseerd verkeer is definitief van tafel."
"We hebben bij deze keuzes uitdrukkelijk rekening gehouden met de noden en bekommernissen van bewoners, handelaars, reizigers en fietsers," zegt Trui Steenhoudt. "Deze fase wordt bovendien pas als laatste uitgevoerd, omdat een goede afstemming met het stationsproject noodzakelijk is. We starten met de vernieuwing van de N50-brug, waar ook de grootste tijdswinst te behalen valt.
De partners hebben voorlopig een startnota goedgekeurd. De concrete uitwerking en financiering volgen later.