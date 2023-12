Concreet gaan ze de de weg tussen het centrum en Hoog Kortrijk herinrichten. Vanaf 2027 pakken ze de omgeving aan vanaf de tunnel aan de Doorniksepoort tot het kruispunt met de Universiteitslaan. Vanaf 2030 pakken ze dan de lus aan rond de hogeschool- en universiteitscampussen en de omgeving van het ziekenhuis.

Ze gaan ook de brug over de E17 in de Doorniksesteenweg vervangen, vanaf 2026. En De Lijn krijgt een extra stelplaats. Rond het station zijn de omgevingswerken bezig, het einde van de werken in de Minister Tacklaan is daar voorzien voor 2029.