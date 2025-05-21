Noordzee steeds populairder als laatste rustplaats: helft meer asneerlatingen in vijf jaar
De Noordzee wordt steeds vaker gekozen als laatste rustplaats. In de afgelopen vijf jaar is het aantal asneerlatingen op zee met de helft gestegen.
Volgens Wouter Hennion van Endlis, een rederij gespecialiseerd in asneerlatingen op zee, merken ze een groeiende belangstelling voor alternatieve vormen van afscheid nemen. “Mensen van wie de overledene gecremeerd is, zoeken vaak een andere manier dan de klassieke urne om afscheid te nemen. Uitgestrooid worden op zee is daarbij steeds populairder,” zegt Hennion.
50 boten per maand
Dit jaar alleen al vertrekken gemiddeld 50 boten per maand voor een asneerlating. Voor het eerst vertrok er vanuit Oostende een boot die nabestaanden de kans gaf om een persoonlijke boodschap mee te geven. “Het is een soort ‘message in a bottle’, maar dan milieuvriendelijk,” aldus Hennion.
Ecologisch verantwoord afscheid
Jürgen Vercamer van Uitvaartzorg Middenkust DELA verduidelijkt dat de flesjes met boodschap niet rechtstreeks in het water gaan. “We gebruiken biologisch afbreekbaar papier en een speciale zee-urne. Zo kunnen de boodschappen en de as veilig in zee worden achtergelaten, zonder schade aan het milieu.”
De trend toont aan dat steeds meer mensen kiezen voor een persoonlijk en ecologisch verantwoord afscheid op zee.