Jürgen Vercamer van Uitvaartzorg Middenkust DELA verduidelijkt dat de flesjes met boodschap niet rechtstreeks in het water gaan. “We gebruiken biologisch afbreekbaar papier en een speciale zee-urne. Zo kunnen de boodschappen en de as veilig in zee worden achtergelaten, zonder schade aan het milieu.”

De trend toont aan dat steeds meer mensen kiezen voor een persoonlijk en ecologisch verantwoord afscheid op zee.