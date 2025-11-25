245 West-Vlamingen die vorig jaar naar het noodnummer 101 van de politie belden kregen geen antwoord. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin.

“Mensen bellen naar 101 omdat hun veiligheid accuut bedreigd is. Als je weet dat er om de anderhalve dag een West-Vlaming is die geen politieagent aan de lijn krijgt, dan vind ik dat vrij problematisch”, legt kamerlid Matti Vandemaele (Groen) uit.

