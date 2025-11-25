7°C
Nood­cen­tra­le van poli­tie kampt met per­so­neels­te­kort: 245 West-Vla­min­gen kre­gen geen ant­woord op noodoproep

De noodcentrale 101 van de politie kampt met een groot personeelstekort. In onze provincie zijn er 7 procent openstaande vacatures, in andere provincies is dat zelfs dubbel zoveel. Daardoor krijgen mensen die het noodnummer bellen soms niemand aan de lijn. 

245 West-Vlamingen die vorig jaar naar het noodnummer 101 van de politie belden kregen geen antwoord. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. 

“Mensen bellen naar 101 omdat hun veiligheid accuut bedreigd is. Als je weet dat er om de anderhalve dag een West-Vlaming is die geen politieagent aan de lijn krijgt, dan vind ik dat vrij problematisch”, legt kamerlid Matti Vandemaele (Groen) uit. 

"﻿﻿Het kan niet zijn dat mensen drie minuten moeten wachten of zelfs geen antwoord krijgen."

Matti Vandemaele, kamerlid voor Groen

Openstaande vacatures

Dat er zoveel onbeantwoorde oproepen zijn, is vooral te wijten aan het personeelstekort bij de politie. In West-Vlaanderen raakt 7 procent van de vacatures niet ingevuld. Er is daarnaast ook veel ziekteverzuim bij de calltakers. Vandemaele pleit daarom voor een beter loon en een versnelde opleiding. "Het kan niet zijn dat mensen drie minuten moeten wachten of zelfs geen antwoord krijgen", besluit hij. 

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Victor Peeters
Politie Noodcentrale

