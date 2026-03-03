De Catalaan raapte de toorts wel op en legde hem snel weer weg. In die omstandigheden vorderde het openbaar ministerie drie maanden gevangenisstraf met uitstel.

Camerabeelden

De verdediging vroeg de vrijspraak, omdat het vuur al zou ontstaan zijn voordat C. de toorts opraapte. Daarnaast diende meester Simon Bekaert bij de onderzoeksrechter eerder al een klacht met burgerlijkepartijstelling in. De advocaat van de beklaagde hoopt op die manier voor een onderzoek naar de echte dader van de brandstichting te zorgen. Op basis van camerabeelden zou gebleken zijn dat het gaat om een lid van de harde kern, die ook in Dortmund al problemen zou hebben veroorzaakt.

Volgens het parket is de klacht onontvankelijk, omdat C. geen nadeel geleden zou hebben. In dat kader merkte meester Bekaert op dat zijn cliënt ook in gevaar werd gebracht door het Bengaals vuur op de bus. De raadkamer doet uitspraak op 25 maart. In de correctionele zaak zal het vonnis op 2 april uitgesproken worden.