Brugge

Nog geen uit­spraak over nieuw onder­zoek naar onop­zet­te­lij­ke brand­stich­ting door Barça-fans

Brand bus brugge

In een dossier van onopzettelijke brandstichting op een bus met Barcelona-supporters zal de Brugse raadkamer op 25 maart uitspraak doen over een klacht met burgerlijkepartijstelling. Volgens de advocaat van een 25-jarige verdachte zou de echte dader zo nog gevat kunnen worden. Het parket vroeg echter om de klacht onontvankelijk te verklaren.

Het incident deed zich op woensdag 5 november 2025 rond 19.15 uur voor in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en FC Barcelona. De bezoekende fans zouden met shuttlebussen naar het Jan Breydelstadion gebracht worden, maar door pyrotechnisch materiaal vatte een bus plots vuur. Niemand raakte gewond.

Ter plaatse werd een supporter van FC Barcelona als verdachte gearresteerd. Ondertussen verscheen de 25-jarige Spanjaard al voor onopzettelijke brandstichting voor de Brugse correctionele rechtbank. Op dat proces bleek A.C. het Bengaals vuur niet zelf aangestoken te hebben. 

Bus Barcafansbrand
Nieuws

Barcelona-fan riskeert drie maanden cel met uitstel voor in brand gestoken bus

De Catalaan raapte de toorts wel op en legde hem snel weer weg. In die omstandigheden vorderde het openbaar ministerie drie maanden gevangenisstraf met uitstel.

Camerabeelden

De verdediging vroeg de vrijspraak, omdat het vuur al zou ontstaan zijn voordat C. de toorts opraapte. Daarnaast diende meester Simon Bekaert bij de onderzoeksrechter eerder al een klacht met burgerlijkepartijstelling in. De advocaat van de beklaagde hoopt op die manier voor een onderzoek naar de echte dader van de brandstichting te zorgen. Op basis van camerabeelden zou gebleken zijn dat het gaat om een lid van de harde kern, die ook in Dortmund al problemen zou hebben veroorzaakt.

Volgens het parket is de klacht onontvankelijk, omdat C. geen nadeel geleden zou hebben. In dat kader merkte meester Bekaert op dat zijn cliënt ook in gevaar werd gebracht door het Bengaals vuur op de bus. De raadkamer doet uitspraak op 25 maart. In de correctionele zaak zal het vonnis op 2 april uitgesproken worden.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Brand Brandstichting

