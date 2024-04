Jongeren tot 25 jaar kunnen spontaan terecht in een OverKop-huis voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen.

Als jongeren meer gespecialiseerde hulp nodig hebben, kan er vlot bijgeschakeld worden voor bijvoorbeeld een gesprek met een psycholoog. Hulp wordt gratis en laagdrempelig aangeboden, zonder dat jongeren moeten wachten. Het gaat om een extra investering van zo’n 572.000 euro, in totaal, voor acht nieuwe OverKop-huizen waarvan drie in West-Vlaanderen, twee in Oost-Vlaanderen, twee in Limburg en één in Vlaams-Brabant.