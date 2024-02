"De OverKop-huizen maken de stap naar professionele ondersteuning voor jongeren veel kleiner," zegt minister Crevits. "Jaarlijks komen er duizenden jongeren over de vloer. Met deze uitbreiding willen we het mentaal welzijn van onze jongeren in Vlaanderen verder versterken. Want je goed in je vel voelen, is de basis van alles."