Guy Peelaert is misschien wel de meest bekende Veurenaar, die niemand kent. Hij werkte met David Bowie van The Rolling Stones. Zijn verhaal zette Kris Dewitte ertoe aan om bekende mensen uit de muziek en het theater met roots in Veurne te zoeken, waaronder ook Sylvain Vanholme van The Wallace Collection en van Two Men Sound.

Een andere bekende onbekende is Frank Feys, een acteur met naam en faam in Hollywood. "Hij is een acteur die in België totaal niet bekend is en heeft nog nooit in een Belgische film gespeeld. Frank heeft 8 jaar in Hollywood gewoond en met de grootsten samengewerkt."