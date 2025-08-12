Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Veurne loopt momenteel de fototentoonstelling ‘Noeste Slaepers’. Fotograaf en Veurnenaar Kris Dewitte heeft bekende acteurs en muzikanten die ooit in Veurne gewoond hebben in zijn eigen stijl geportretteerd.
De foto-expo bevat 20 portretten van muzikanten, acteurs, schrijvers en woordkunstenaars die in Veurne geboren of opgegroeid zijn. Denk maar aan Will Tura, Maud Vanhauwaert, Augustijn Vermandere of Wouter Bruneel.
Bekender dan je denkt
Guy Peelaert is misschien wel de meest bekende Veurenaar, die niemand kent. Hij werkte met David Bowie van The Rolling Stones. Zijn verhaal zette Kris Dewitte ertoe aan om bekende mensen uit de muziek en het theater met roots in Veurne te zoeken, waaronder ook Sylvain Vanholme van The Wallace Collection en van Two Men Sound.
Een andere bekende onbekende is Frank Feys, een acteur met naam en faam in Hollywood. "Hij is een acteur die in België totaal niet bekend is en heeft nog nooit in een Belgische film gespeeld. Frank heeft 8 jaar in Hollywood gewoond en met de grootsten samengewerkt."
"Voor velen is Frank Feys een nobele onbekende, maar niet in Hollywood. Hij is een acteur die in België totaal niet bekend is en heeft nog nooit in een Belgische film gespeeld."
Sally Caywelier, Expo Noeste Slaepers: "We wilden eigenlijk een eerbetoon brengen aan talent van eigen bodem en artistiek talent uit Veurne. Veel bekende koppen waarvan je niet echt hun afkomst weet."
De foto-expo ‘Noeste Slaepers’ loopt nog tot 2 november in het Stad- en Landshuis op de Grote Markt in Veurne.