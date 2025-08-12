22°C
Aanmelden
Nieuws
Veurne

Van Bowie tot Hol­ly­wood: expo brengt ver­bor­gen Veurns talent samen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Veurne loopt momenteel de fototentoonstelling ‘Noeste Slaepers’. Fotograaf en Veurnenaar Kris Dewitte heeft bekende acteurs en muzikanten die ooit in Veurne gewoond hebben in zijn eigen stijl geportretteerd. 

De foto-expo bevat 20 portretten van muzikanten, acteurs, schrijvers en woordkunstenaars die in Veurne geboren of opgegroeid zijn. Denk maar aan Will Tura, Maud Vanhauwaert, Augustijn Vermandere of Wouter Bruneel.

Bekender dan je denkt

Guy Peelaert is misschien wel de meest bekende Veurenaar, die niemand kent. Hij werkte met David Bowie van The Rolling Stones. Zijn verhaal zette Kris Dewitte ertoe aan om bekende mensen uit de muziek en het theater met roots in Veurne te zoeken, waaronder ook Sylvain Vanholme van The Wallace Collection en van Two Men Sound. 

Een andere bekende onbekende is Frank Feys, een acteur met naam en faam in Hollywood. "Hij is een acteur die in België totaal niet bekend is en heeft nog nooit in een Belgische film gespeeld. Frank heeft 8 jaar in Hollywood gewoond en met de grootsten samengewerkt."

"Voor velen is Frank Feys een nobele onbekende, maar niet in Hollywood. Hij is een acteur die in België totaal niet bekend is en heeft nog nooit in een Belgische film gespeeld."

Kris Dewitte, fotograaf

Sally Caywelier, Expo Noeste Slaepers: "We wilden eigenlijk een eerbetoon brengen aan talent van eigen bodem en artistiek talent uit Veurne. Veel bekende koppen waarvan je niet echt hun afkomst weet."

De foto-expo ‘Noeste Slaepers’ loopt nog tot 2 november in het Stad- en Landshuis op de Grote Markt in Veurne.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
Expo Tentoonstelling

Meest gelezen

Wzc
Nieuws

Medewerker WZC steelt medicatie en verkoopt die door
Afvalophaling IMOG
Nieuws

Nieuw afvalplan bij Imog: aparte ophaling voor keukenafval en betalen per kilo restafval
Noordzeefakkel3
Nieuws

Noordzeefakkeltocht valt in het water

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Charlotte Verminck

Cineaste Charlotte Verminck uit Knokke-Heist wint internationale filmprijs in New York
Musical1

Musical '1830' brengt met meer dan 100 acteurs Belgiës onafhankelijkheid tot leven
Kunst6

Kunst en omgeving ontmoeten elkaar in Sint-Denijs-City
Camille1

Oostende is blij dat Circus Camille volgend jaar terugkeert
Red sebastian

Red Sebastian opent Paulusfeesten en stelt nieuwe single voor
Drumspirit thuis 1

Met 2 onverwachte trofeeën in de koffer: DrumSpirit is terug in Dadizele
22°C
Aanmelden