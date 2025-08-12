NMBS waarschuwt voor vertragingen en afschaffingen door winterweer
Belga
NMBS waarschuwt voor mogelijke vertragingen en afschaffingen op het hele spoornet door winterse omstandigheden. De hinder zou nog zeker tot 10.00 uur duren, zegt de spoorwegmaatschappij. Verschillende treinen kampen met problemen.
Op de website van NMBS staan zaterdagochtend meldingen over vijf defecte treinen waarvan twee in onze provincie. Er is hinder tussen Lichtervelde en Deinze door een defecte trein in Tielt. Verder is het treinverkeer onderbroken tussen Kortrijk en Moeskroen door winterse omstandigheden.
