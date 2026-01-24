De regionale omroepen hebben een trouwe kijkersbasis. Het aantal kijkers dat even vaak of meer kijkt dan één jaar geleden is stabiel gebleven. Het regionale nieuws wordt vooral geapprecieerd omwille van zijn betrouwbaarheid en actualiteit. Maar ook door het “in touch” zijn met de mensen uit de buurt en toegankelijkheid.

Actualiteit en mobiliteit blijven de belangrijkste interessedomeinen van de kijkers, gevolgd door entertainment, toerisme en gemeentepolitiek. Er is in vergelijking met 2024 wel minder interesse in actualiteit, nieuws en toerisme. Jongere generaties (-35 jaar) hebben bij regionaal nieuws meer belangstelling voor entertainment en ontspanning, gezondheid, fitness, uitgaansleven en lifestyle news.

Vertrouwen

Televisie blijft ook voor bijna 90 procent van de bevraagde respondenten het belangrijkste medium voor het bekijken van nieuwsprogramma’s. Ongeveer 1/3 van de totale groep en 1/2 van de jongere generatie volgt ook een regionale zender op social media, waarmee de algemene trends in medialand ook in deze context uitdrukking krijgen.

"De resultaten van het waarderingsonderzoek tonen het vertrouwen van de Vlaming in regionaal nieuws: dichtbij, toegankelijk en betrouwbaar", klonk het bij Vlaams minister van Media, Cieltje Van Achter. "Dat vertrouwen moeten we koesteren én versterken, zeker door ook jongere Vlamingen te blijven bereiken met relevant regionaal nieuws, op de platformen waar zij vandaag kijken."