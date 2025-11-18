Groenere mobiliteit en modern afvalbeheer

Nieuwpoort wil zich de komende jaren sterker profileren als duurzame stad. Zo investeert de stad in extra laadpalen, betere fietsverbindingen en een hertekende openbare ruimte waar fietsers en voetgangers centraal staan. Ook het afvalbeleid krijgt een update met meer ondergrondse containers en een vernieuwd betalingssysteem.

Grote erfgoed- en infrastructuurwerken

Iconische gebouwen zoals de Stadshalle, het Stadhuis, de Pastorie, Villa Hurlebise en de beiaardtoren worden gerestaureerd of krijgen een nieuwe functie. De Vismijn blijft een belangrijke pijler voor zowel economie als toerisme. Daarnaast werkt Nieuwpoort aan een masterplan voor de inkomzone van Nieuwpoort-Bad, inclusief de heraanleg van het Hendrikaplein en delen van de Zeedijk.

Wonen, zorg en leefbaarheid

Om sociale samenhang te versterken richt de stad een seniorendienst en meldpunt op. Nieuwpoort onderzoekt ook nieuwe woonlocaties en wil vakantieverblijven in bepaalde wijken beperken om betaalbaar wonen te stimuleren.

Digitale én klantvriendelijke stad

De dienstverlening wordt verder gedigitaliseerd met een nieuwe website, een verbeterd meldpunt en de bouw van een Administratief Centrum en een Technisch Centrum. Daarbij houdt de stad rekening met inwoners die minder digitaal vaardig zijn.

Modern personeelsbeleid

Nieuwpoort zet in op talentontwikkeling, doorgroeimogelijkheden en welzijn op het werk. “Een kwalitatieve dienstverlening begint bij gemotiveerde medewerkers”, benadrukt de burgemeester.

Veiligheid, mobiliteit en economie

Naast veilige fiets- en wandelwegen plant de stad extra randparkings, een recreatieve fietsroute en een nieuwe brandweerkazerne. Een ondernemersloket moet lokale ondernemingen efficiënter ondersteunen. Het toeristisch aanbod wordt verder uitgebouwd met aandacht voor jachthaven, Vismijn en Westfront.

