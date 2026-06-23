Nieuwpoort opent nieuwe openwaterzwemzone in Oude Veurnevaart
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Na Brugge heeft nu ook Nieuwpoort een openwaterzwemzone geopend. In de Oude Veurnevaart kunnen liefhebbers voortaan in de natuur een duik nemen. De nieuwe zwemzone is een extra plek in West-Vlaanderen waar openwaterzwemmen mogelijk is.
De zwemzone in de Oude Veurnevaart is niet helemaal nieuw. In 1953 werd er op die plek ook al gezwommen, nog voor Nieuwpoort een zwembad had.
“We hebben met de impulsen die we van Vlaanderen kregen deze zwemzone heropend.”
Zwemmen in de natuur
Bij de opening namen de burgemeester en schepenen zelf een duik in het water. Ook buurtbewoners kwamen al meteen kennismaken met de nieuwe plek.
“Dat is heerlijk, in de natuur die vlakbij woont. Het water is warm. Dat is echt een belevenis."
Onbewaakt
De zwemzone is wel onbewaakt. Er zijn dus geen redders aanwezig. De zone is afgebakend met boeien en er staat een reddingsboei voor noodgevallen.
De waterkwaliteit wordt om de twee weken gecontroleerd. De zwemzone is dit jaar open tot 15 september. Vanaf volgend jaar zal dat al vanaf 1 mei zijn.