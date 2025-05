Met dit initiatief wil de stad niet alleen hulde brengen aan de slachtoffers van het naziregime, maar ook hun verhaal letterlijk zichtbaar maken in het straatbeeld. De zogenoemde Stolpersteine, ontworpen door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, herinneren aan mensen die werden gedeporteerd, vermoord of tot zelfdoding werden gedreven. De kleine steentjes nodigen voorbijgangers uit om even stil te staan bij het leven dat achter elke naam schuilgaat.

In Europa liggen intussen al meer dan 100.000 struikelstenen. Sinds dit weekend dus ook in Nieuwpoort.