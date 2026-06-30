Nieuwpoort eert haar heksenverleden met opvoering van aangrijpend verhaal van Jeanne Panne
In de stad Nieuwpoort kon je dit weekend terecht voor een inkijk op haar verleden met een heksenproces en een veldslag. Op de Markt kon je kennismaken met het aangrijpende levensverhaal van Jeanne Panne die aan haar einde kwam als heks. En in het Leopoldpark werd de historische veldslag de Slag bij Nieuwpoort nog eens overgedaan.
Meer dan 200 re-enactors deden de Slag bij Nieuwpoort uit 1600 nog eens over. Het was de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en de Hollanders en Spanjaarden kwamen hun rekeningen vereffenen. In het Leopldpark stond een soldatenkamp waar je tussen de gevechten kon kennismaken met het soldatenleven van toen.
Dat viel in de smaak bij toeschouwer Gerrit Coucke: "Ik vind het mooi gebracht. Het totaalplaatje klopte. Het kon mij bekoren. Ik woon zelf in Nieuwpoort. Het is de eerste keer dat we het zien en het is heel mooi gebracht.
Het hele weekend stond in het teken van het Nieuwpoortse verleden. Op de markt draaide alles rond Jeanne Panne. Jeanne kon lezen en schrijven en had een uitgebreide kennis over het gebruik van kruiden. Het proces dat leidde naar de brandstapel werd nog eens opgevoerd.
"De research die wij deden, leerde ons dat het een zeer oneerlijk verhaal was."
Met de opvoering geeft het stadsbestuur de Nieuwpoortse Jeanne Panne de plaats die ze verdient, aldus burgemeester Kris Vandecasteele: "We wilden eerherstel geven aan alle heksen en tovenaars die in Nieuwpoort zijn verbrand. Dat waren er zeventien.
Regisseur Bart Cafmeyer was onder de indruk van het verhaal van Jeanne: "De research die wij deden, leerde ons dat het een zeer oneerlijk verhaal was. Die vrouwen zijn verbrand, omdat ze anders waren. Het waren dikwijls vrouwen met visie en met ideeën, maar zij pasten niet in het normale kader."