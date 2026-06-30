In de stad Nieuwpoort kon je dit weekend terecht voor een inkijk op haar verleden met een heksenproces en een veldslag. Op de Markt kon je kennismaken met het aangrijpende levensverhaal van Jeanne Panne die aan haar einde kwam als heks. En in het Leopoldpark werd de historische veldslag de Slag bij Nieuwpoort nog eens overgedaan.