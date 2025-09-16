18°C
Aanmelden
Nieuws
Diksmuide

Nieu­we ten­toon­stel­ling in IJzer­to­ren legt gelij­ke­nis­sen tus­sen oorlogen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Op de Internationale Dag van de Vrede is in de IJzertoren in Diksmuide de tijdelijke expo 'Verwant door verwoesting' geopend. Ze toont hoe oorlogen in verschillende tijden en plaatsen opvallend veel gelijkenissen vertonen.

De tentoonstelling loopt tot het einde van de kerstvakantie en richt zich vooral op jongeren. 

Charlotte Lippens, Museum aan de IJzer: “Wij hebben foto’s uit de Eerste Wereldoorlog naast beelden van hedendaagse conflicten geplaatst. Het is confronterend om te zien dat die foto’s heel wat gelijkenissen vertonen.”

Oorlogen veranderen nauwelijks

Ook kinderen die deelnemen aan vredeskampen in Diksmuide reageren verrast. Benjamin Vanhercke, Verwant door Verwoesting: “Dit is een foto met gewond geraakte soldaten. De ene is van de Eerste Wereldoorlog en de andere van een hedendaagse oorlog. Je ziet het verschil bijna niet.”

Soms zitten de verschillen enkel in wat evolutie in techniek. Er is geen mooie manier om oorlog duidelijk te maken. De expo toont ook beelden uit Syrië, Gaza en Oekraïne. Telkens leggen de camera's er dezelfde tragedies vast.

Vredes TT Diksmuide2
Vredes TT Diksmuide3
Vredes TT Diksmuide4
Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
Tentoonstelling

Meest gelezen

Ongeval
Nieuws

Wagen meerdere keren over de kop, vrouw van 75 zwaargewond
Wily WOUTERS
Nieuws

Opsporingsbericht: Heeft U Willy Wouters uit Zedelgem gezien?
Bezoek koningspaar oostende 1
Nieuws

Koningspaar bezoekt provincie, thema is 'veiligheid op de Noordzee'

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Zeepkistenrace3

Verlichte zeepkisten zorgen voor spektakel in Nieuwkerke
Spinnenweb Brusk

BRUSK in Brugge opent voor het eerst de deuren voor het publiek
Spin Brusk

Kunsthal BRUSK indrukwekkend geopend in Brugge
Logo museum koers roeselare offside 2025

Wielermuseum KOERS Roeselare pakt uit met expo voor WK in Rwanda
402 BB LINKS expovanfleteren

Stephan Vanfleteren in dialoog met de zee én enkele meesters
Parkenbeeld

'Poort Hooge Sieken' wordt landmark in toekomstig Ypermanpark
Aanmelden