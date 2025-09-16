Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Op de Internationale Dag van de Vrede is in de IJzertoren in Diksmuide de tijdelijke expo 'Verwant door verwoesting' geopend. Ze toont hoe oorlogen in verschillende tijden en plaatsen opvallend veel gelijkenissen vertonen.
De tentoonstelling loopt tot het einde van de kerstvakantie en richt zich vooral op jongeren.
Charlotte Lippens, Museum aan de IJzer: “Wij hebben foto’s uit de Eerste Wereldoorlog naast beelden van hedendaagse conflicten geplaatst. Het is confronterend om te zien dat die foto’s heel wat gelijkenissen vertonen.”
Oorlogen veranderen nauwelijks
Ook kinderen die deelnemen aan vredeskampen in Diksmuide reageren verrast. Benjamin Vanhercke, Verwant door Verwoesting: “Dit is een foto met gewond geraakte soldaten. De ene is van de Eerste Wereldoorlog en de andere van een hedendaagse oorlog. Je ziet het verschil bijna niet.”
Soms zitten de verschillen enkel in wat evolutie in techniek. Er is geen mooie manier om oorlog duidelijk te maken. De expo toont ook beelden uit Syrië, Gaza en Oekraïne. Telkens leggen de camera's er dezelfde tragedies vast.