Ook kinderen die deelnemen aan vredeskampen in Diksmuide reageren verrast. Benjamin Vanhercke, Verwant door Verwoesting: “Dit is een foto met gewond geraakte soldaten. De ene is van de Eerste Wereldoorlog en de andere van een hedendaagse oorlog. Je ziet het verschil bijna niet.”

Soms zitten de verschillen enkel in wat evolutie in techniek. Er is geen mooie manier om oorlog duidelijk te maken. De expo toont ook beelden uit Syrië, Gaza en Oekraïne. Telkens leggen de camera's er dezelfde tragedies vast.