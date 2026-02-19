KABINE heeft vestigingen in Koksijde, Oostende en Blankenberge en richt zich op jonge gezinnen. De familiewinkel combineert retail met horeca. “Een geboortelijst is vaak één van de eerste bewuste keuzes die ouders maken”, zegt oprichter Eliza De Waele. “Met deze samenwerking bieden we hen de mogelijkheid om hun vreugde te delen met andere kinderen. Het voelt logisch om zorg voor je eigen baby te verbinden met zorg voor andere baby’s.”

Ook in koffiezaak KANTINE, onderdeel van KABINE, kunnen klanten via een QR-code een gift doen aan Pelicano.