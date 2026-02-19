Nieuwe samenwerking koppelt geboortelijst aan steun voor kwetsbare gezinnen
Ouders die bij KABINE een geboortelijst opstellen, kunnen daar voortaan een solidariteitspakket aan toevoegen. De opbrengst van die pakketten gaat integraal naar Pelicano, het kinderarmoedeprogramma van Stichting Koningin Paola.
Met het initiatief willen beide partners inspelen op bewust ouderschap. Een geboorte is een moment van vreugde en verbondenheid. Dankzij deze samenwerking kunnen ouders hun geluk delen met gezinnen die het minder breed hebben. Vrienden en familie krijgen via de geboortelijst de mogelijkheid om niet alleen een cadeau te schenken, maar ook bij te dragen aan een sterke start voor baby’s die geboren worden in een kwetsbare context.
"De samenwerking vergroot ook onze zichtbaarheid bij bewuste ouders, een doelgroep die het verschil wil maken voor kinderen in armoede.”
“Deze samenwerking met KABINE is voor ons bijzonder waardevol”, zegt Leendert Van Hulle van Pelicano. “Ze versterkt niet alleen onze maatschappelijke impact, maar vergroot ook onze zichtbaarheid bij bewuste ouders, een doelgroep die het verschil wil maken voor kinderen in armoede.”
Deze drie pakketten zijn beschikbaar:
- Zachte Golf (20 euro) voor basisbenodigdheden zoals luiers en flesvoeding.
- Warme Branding (40 euro) voor aangepaste babyvoeding, medische opvolging of ontwikkelingsmateriaal.
- Zee aan kansen (60 euro) voor een bredere ondersteuning van voeding, zorg en essentiële producten.
Bewuste keuze
KABINE heeft vestigingen in Koksijde, Oostende en Blankenberge en richt zich op jonge gezinnen. De familiewinkel combineert retail met horeca. “Een geboortelijst is vaak één van de eerste bewuste keuzes die ouders maken”, zegt oprichter Eliza De Waele. “Met deze samenwerking bieden we hen de mogelijkheid om hun vreugde te delen met andere kinderen. Het voelt logisch om zorg voor je eigen baby te verbinden met zorg voor andere baby’s.”
Ook in koffiezaak KANTINE, onderdeel van KABINE, kunnen klanten via een QR-code een gift doen aan Pelicano.