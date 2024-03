Vlaams minister van sport Ben Weyts woonde vanmorgen een initiatieles zeilwagenrijden bij op het strand in De Panne. Hij erkent het probleem: “We zijn een beetje het slachtoffer van ons eigen succes. De sportclubs hebben nog nooit zo veel leden gekend als vandaag. We gaan met zijn alleen meer sporten en bewegen. De keerzijde is dat je begeleiding en coaching nodig hebt. Zowel voor jongeren als ouderen. En daar schort het wat aan.”