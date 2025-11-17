Leerlingen van het RHIZO-college, vier lokale basisscholen en bewoners van de Bekaertstraat verzamelden deze namiddag om het kunstwerk “Het Pad” officieel in te huldigen. De muurschildering van 117 vierkante meter is de tiende realisatie van de #EuropeStreetArt-campagne en de eerste in West-Vlaanderen.

De schildering toont een centrale figuur die geconcentreerd op zijn smartphone kijkt, terwijl hij alert blijft op de gevaren van het internet. Rondom hem duiken symbolen op van hackers, virussen en het dark web, maar ook verwijzingen naar digitale bescherming, zoals een waakhond en de EU-sterren als baken van veiligheid.