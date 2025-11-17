4°C
Aanmelden
Nieuws
Zwevegem

Nieu­we muur­schil­de­ring in Zwe­ve­gem waar­schuwt voor digi­ta­le gevaren

Muurschildering Zwevegem

In Zwevegem is deze middag een opvallende muurschildering officieel ingehuldigd aan een flatgebouw in de Bekaertstraat. Het werk van Nederlandse kunstenaar Joren Joshua brengt online gevaren in beeld en wil jong en oud bewust maken van digitale veiligheid.

Leerlingen van het RHIZO-college, vier lokale basisscholen en bewoners van de Bekaertstraat verzamelden deze namiddag om het kunstwerk “Het Pad” officieel in te huldigen. De muurschildering van 117 vierkante meter is de tiende realisatie van de #EuropeStreetArt-campagne en de eerste in West-Vlaanderen.

De schildering toont een centrale figuur die geconcentreerd op zijn smartphone kijkt, terwijl hij alert blijft op de gevaren van het internet. Rondom hem duiken symbolen op van hackers, virussen en het dark web, maar ook verwijzingen naar digitale bescherming, zoals een waakhond en de EU-sterren als baken van veiligheid.

"Verbinding en vertrouwen"

Tom De Smedt van de Europese Commissie benadrukte het belang van bewustwording rond online veiligheid: “Het kunstwerk laat ons nadenken over digitale risico’s en toont subtiel hoe de EU een rol kan spelen als gids in de digitale wereld.” Burgemeester Isabelle Degezelle wees op het verbindende aspect van het werk: “Verbinding en vertrouwen zijn de kompasnaalden waarmee we samen onze burgers moeten beschermen, ook in de digitale wereld.”

“Verbinding en vertrouwen zijn de kompasnaalden waarmee we samen onze burgers moeten beschermen, ook in de digitale wereld.”

Isabelle Degezelle, burgemeester Zwevegem

Kunstenaar Joren Joshua legt uit dat hij het internet verbeeldde als een donker woud, waarin wie van de gebaande paden afwijkt, risico’s loopt maar ook verrast kan worden: “Overigens hoeft van de gebaande paden wijken niet altijd negatief te zijn. Soms ontdek je iets onverwachts wanneer je durft af te stappen van je route.”

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Streetart Street art

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Station harelbeke
Nieuws
Update

Tiener (15) neergestoken aan station in Harelbeke, verdachte (28) opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kerstverlichting

Van kersttrein tot rendieren: dit bedrijf uit Jabbeke zorgt voor kerstsfeer in de hele provincie
ANPR cameras

Hooglede plaatst slimme camera's tegen doorgaand zwaar verkeer
Decaluwe

"Veiligheid op zee is een plicht": gouverneur vraagt structurele versterking van Belgische kustwacht
628359 politie Stationsplein 12c440 original 1763641652

Opnieuw extra identiteitscontroles aan stationsomgeving Roeselare
asielzoekers asielcentrum fedasil

Helft Fedasil-opvangcentra voldoet niet aan eigen minimumnormen
2021-01-14 00:00:00 - Strooidiensten houden kilometers aan wegen sneeuwvrij - zoutstrooiers.jpg

Agentschap Wegen en Verkeer strooide vanmorgen al, en houdt de situatie nu nauwlettend in de gaten
Aanmelden