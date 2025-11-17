In Zwevegem is deze middag een opvallende muurschildering officieel ingehuldigd aan een flatgebouw in de Bekaertstraat. Het werk van Nederlandse kunstenaar Joren Joshua brengt online gevaren in beeld en wil jong en oud bewust maken van digitale veiligheid.
Leerlingen van het RHIZO-college, vier lokale basisscholen en bewoners van de Bekaertstraat verzamelden deze namiddag om het kunstwerk “Het Pad” officieel in te huldigen. De muurschildering van 117 vierkante meter is de tiende realisatie van de #EuropeStreetArt-campagne en de eerste in West-Vlaanderen.
De schildering toont een centrale figuur die geconcentreerd op zijn smartphone kijkt, terwijl hij alert blijft op de gevaren van het internet. Rondom hem duiken symbolen op van hackers, virussen en het dark web, maar ook verwijzingen naar digitale bescherming, zoals een waakhond en de EU-sterren als baken van veiligheid.
"Verbinding en vertrouwen"
Tom De Smedt van de Europese Commissie benadrukte het belang van bewustwording rond online veiligheid: “Het kunstwerk laat ons nadenken over digitale risico’s en toont subtiel hoe de EU een rol kan spelen als gids in de digitale wereld.” Burgemeester Isabelle Degezelle wees op het verbindende aspect van het werk: “Verbinding en vertrouwen zijn de kompasnaalden waarmee we samen onze burgers moeten beschermen, ook in de digitale wereld.”
“Verbinding en vertrouwen zijn de kompasnaalden waarmee we samen onze burgers moeten beschermen, ook in de digitale wereld.”
Kunstenaar Joren Joshua legt uit dat hij het internet verbeeldde als een donker woud, waarin wie van de gebaande paden afwijkt, risico’s loopt maar ook verrast kan worden: “Overigens hoeft van de gebaande paden wijken niet altijd negatief te zijn. Soms ontdek je iets onverwachts wanneer je durft af te stappen van je route.”