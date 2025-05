Bedrijven die volgens de nieuwe berekeningsmethode als piekbelaster worden aangemerkt, moeten hun activiteiten uiterlijk in 2030 beëindigen, of eerder als hun huidige vergunning vervalt. In tegenstelling tot de ondernemingen die op de oorspronkelijke rode lijst stonden, krijgen deze bedrijven de mogelijkheid om hun activiteiten voort te zetten, mits zij erin slagen hun stikstofuitstoot zodanig te verminderen dat hun impactscore onder de 50 procent daalt.

De keuze om deze reductie-inspanningen te ondernemen ligt volledig bij de bedrijven zelf, afhankelijk van hun inschatting van de haalbaarheid.