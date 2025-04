In het kader van het Vlaamse stikstofdecreet wordt op 1 januari 2028 een bemestingsverbod ingevoerd op landbouwpercelen die gelegen zijn in de zogenaamde Speciale Beschermingszones Habitatrichtlijn (SBZ-H) met een groene bestemming. In totaal gaat het om 798 landbouwbedrijven verspreid over Vlaanderen.

West-Vlaanderen telt 81 getroffen bedrijven. Dat is ongeveer 10% van het totaal, wat relatief beperkt is in vergelijking met Limburg. Die provincie huisvest met 236 bedrijven bijna 30% van de betrokkenen, vooral door de grote aanwezigheid van kwetsbare natuur.