Voor BRUSK FEST slaat Musea Brugge de handen in elkaar met verschillende lokale cultuurpartners, zoals Cactus Muziekcentrum en Brugge Plus. Op en rond de Dijver ontdekken festivalbezoekers tijdens BRUSK FEST creatieve demo’s en workshops, een skatepark, een participatieve graffiti-muur, freerunners, verschillende acts, foodtrucks en een SUP-nocturne op het water.

In het Arentshof installeert BRUSK FEST een 360°-podium met een openlucht muziekprogramma voor jong en oud. Hiervoor stelde Cactus Muziekcentrum een boeiende line-up samen met Acid Arab, AliA, Bibi Seck, Derya Yıldırım & Grup Şimşek, Dijf Sanders & Simon Segers, James Holden & Waclaw Zimpel, Joanne Robertson, Lander & Adriaan, Mad Professor, Natasha Pirard, Roufaida, Sanne De Muynck en Susobrino.

Twee openingstentoonstellingen

Daar houdt het nog niet op. De gratis feestelijkheden en activiteiten op de Dijver en in het Arentshof begeleiden festivalbezoekers en toevallige passanten naar kunsthal BRUSK. Hier genieten bezoekers tijdens BRUSK FEST van onder meer gratis concerten, rondleidingen, kindertheater en -workshops. Even uitrusten of proeven van lokale producten kan in Bar Brusk, de nieuwste locatie van De Republiek. En met een ticket ontdekken bezoekers voor het eerst de twee openingstentoonstellingen.

‘Latent City’ is de eerste solotentoonstelling op Belgische bodem van Refik Anadol, de internationaal gevierde pionier in AI-gedreven kunst. En met ‘Breedbeeld’ brengt BRUSK een prestigieuze cultuurhistorische tentoonstelling waarmee Brugge terugkeert naar de oorsprong van haar internationale identiteit als wereldstad avant la lettre. ​Tickets voor beide expo's zijn te verkrijgen via bruskbrugge.be. Voor inwoners van Brugge zijn de tickets gratis.

