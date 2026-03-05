13°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Nieu­we kunst­hal BRUSK opent met drie­daags ope­nings­fes­ti­val BRUSK FEST in Brugge

Nieuwe Kunsthal BRUSK

De stad Brugge opent een gloednieuwe kunsthal BRUSK in het hart van het museumkwartier. Om deze bijzondere opening te vieren organiseert de stad van vrijdag 8 tot en met zondag 10 mei het driedaagse evenement BRUSK FEST. De deuren van BRUSK openen met twee tentoonstellingen en een openingsfestival in en rond BRUSK boordevol gratis optredens, workshops, theater, live performances en muziek voor een breed publiek.

Voor BRUSK FEST slaat Musea Brugge de handen in elkaar met verschillende lokale cultuurpartners, zoals Cactus Muziekcentrum en Brugge Plus. Op en rond de Dijver ontdekken festivalbezoekers tijdens BRUSK FEST creatieve demo’s en workshops, een skatepark, een participatieve graffiti-muur, freerunners, verschillende acts, foodtrucks en een SUP-nocturne op het water. 

In het Arentshof installeert BRUSK FEST een 360°-podium met een openlucht muziekprogramma voor jong en oud. Hiervoor stelde Cactus Muziekcentrum een boeiende line-up samen met Acid Arab, AliA, Bibi Seck, Derya Yıldırım & Grup Şimşek, Dijf Sanders & Simon Segers, James Holden & Waclaw Zimpel, Joanne Robertson, Lander & Adriaan, Mad Professor, Natasha Pirard, Roufaida, Sanne De Muynck en Susobrino.

Twee openingstentoonstellingen

Daar houdt het nog niet op. De gratis feestelijkheden en activiteiten op de Dijver en in het Arentshof begeleiden festivalbezoekers en toevallige passanten naar kunsthal BRUSK. Hier genieten bezoekers tijdens BRUSK FEST van onder meer gratis concerten, rondleidingen, kindertheater en -workshops. Even uitrusten of proeven van lokale producten kan in Bar Brusk, de nieuwste locatie van De Republiek. En met een ticket ontdekken bezoekers voor het eerst de twee openingstentoonstellingen. 

‘Latent City’ is de eerste solotentoonstelling op Belgische bodem van Refik Anadol, de internationaal gevierde pionier in AI-gedreven kunst. En met ‘Breedbeeld’ brengt BRUSK een prestigieuze cultuurhistorische tentoonstelling waarmee Brugge terugkeert naar de oorsprong van haar internationale identiteit als wereldstad avant la lettre. ​Tickets voor beide expo's zijn te verkrijgen via bruskbrugge.be. Voor inwoners van Brugge zijn de tickets gratis. 

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Grote rookpluim in omgeving van Waregem door uitslaande industriebrand in Kruisem
Nieuws
Update

Geen kwaad opzet in het spel bij brand in Kruisem
Baliehof
Nieuws

Familie moet boerderij runnen nu landbouwers vastzitten in Dubai
Sterrenchef Willem Hiele heropent Café Mosselhuis in Oostende
Nieuws

Sterrenchef Willem Hiele heropent Café Mosselhuis in Oostende: "Een royaal zeevruchtenplateau als eerbetoon aan mijn grootmoeder Madeleine"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

After Birth 1

Triënnale Brugge 2027 zoekt verbinding tussen samenleving en architectuur
West-Vlaming Peter Terrin op shortlist van Libris Literatuurprijs

West-Vlaming Peter Terrin op shortlist van Libris Literatuurprijs
720 Zwevegem Cuypers Q 1 scaled

Gemeente Zwevegem selecteert team TM Cuypers & Q en OYO voor ontwerp van kunstacademie
Non-fictie boekenfestival FAAR bereikt recordeditie: 7.000 tickets verkocht

Non-fictie boekenfestival FAAR in Oostende bereikt recordeditie: 7.000 tickets verkocht
Arend Delabie

KIJK. Kortrijkzaan Arend Delabie speelt op minifestival Fireplace in Kortrijk
Briekenmolen in Wervik opent uitzonderlijk de deuren voor publiek

200-jaar oude Briekenmolen in Wervik opent uitzonderlijk de deuren voor publiek
Aanmelden