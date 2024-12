De expo over het verwoeste eerste Oostende en het later herbouwde tweede Oostende, kijkt ook in de toekomst. “Het belang van kustverdediging wordt hier heel scherp gesteld. We horen continu dat de zeespiegel stijgt, en dat was toen ook al zo. Maar Testerep is intussen wel verdwenen. Dus het doet ons ook heel hard nadenken over het klimaat”, besluit Oostends schepen van Cultuur Vanessa Vens.

De expo ‘Testerep en het verzonken Oostende’ loopt tot en met zondag 20 april 2025.