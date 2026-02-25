16°C
Oostende

Poli­tie Oos­ten­de voert nieu­we actie tegen ille­gaal ver­blijf uit: Eén van hen had 250 gram hero­ï­ne en 600 euro cash bij”

Politie oostende

Illustratiebeeld

De politie van Oostende voerde eind vorige week opnieuw een actie tegen illegaal verblijf uit. Er werden in totaal 27 personen gecontroleerd, tien van hen waren niet in orde. 

Einde vorige week vond opnieuw de gekende actie tegen illegaal verblijf plaats samen met Dienst Vreemdelingenzaken. In totaal werden 27 personen gecontroleerd. "Vijf personen werden bestuurlijk van hun vrijheid benomen door illegaal verblijf", klonk het bij politie Oostende. "Twee van hen kregen een herbevestiging om het grondgebied te verlaten, één kreeg het bevel om het grondgebied te verlaten met daarbij een inreisverbod, en twee kregen een vasthouding met het oog repatriëring. Zij zijn overgebracht naar een gesloten centrum."

De politie stelde daarnaast voor een van de gecontroleerde personen een proces-verbaal op voor het niet-naleven van voorwaarden. "Een van hen had 250 gram heroïne en 600 euro cash bij. De 20-jarige man werd opgepakt en afgelopen vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem heeft aangehouden. De man werd overgebracht naar de gevangenis en verschijnt morgen voor de raadkamer."

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

