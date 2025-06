Het nieuwe loket is bedoeld voor mensen met een fysieke beperking, prikkelgevoeligheid, of voor wie met een kinderwagen, rolstoel of rollator komt. De ruimte is ruimer opgezet dan de andere loketten en biedt meer privacy en comfort. Zo is de tafel aangepast voor rolstoelgebruikers en is het loket deels afgesloten van de rest van de ruimte, om zo een rustiger omgeving te creëren.

“Loket 8 biedt een meer comfortabele en toegankelijke ervaring voor mensen die nood hebben aan extra rust of ruimte,” zegt Maxim Donck, schepen van Toegankelijkheid. “Toegankelijke dienstverlening betekent dat iedereen meetelt, ook aan het loket. Met deze stap maken we onze stadsdiensten écht bereikbaar voor iedereen.”