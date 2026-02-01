11°C
Nieuws
Oostende

Nieuw spor­tief event Besox Hal­ve in Oos­ten­de trekt veel volk

Oostende pakt uit met een nieuw sportief event: De Besox Halve. Tijdens de wedstrijd moeten de lopers van de tien kilometer of de halve marathon de strijd met verschillende elementen aanbinden. Vooral de westenwind en het zand langs de waterlijn maken het de deelnemers bijzonder moeilijk. 

Meer dan 3600 deelnemers liepen mee tijdens de eerste editie in Oostende. Het is de start van het halve marathonseizoen: "Het is de eerste van het seizoen en het is specifiek gericht op gure weersomstandigheden. Maar we hebben geluk met het weer. Er is weinig wind", vertelt Schepen van Sport, Charlotte Verkeyn.

De deelnemers lopen niet alleen in de stad, maar ook op de laagwaterlijn op het strand. De deelnemers komen ook van ver, geeft Verkeyn aan: "Er zijn al heel de week veel mensen toegekomen met koffers om hun voorbereiding te doen. Er zijn heel veel mensen komen overnachten."

Besox Halve deelnemers
Stefaan Six

Stefaan Six
Robbe Temmerman

