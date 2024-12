De tekst voorziet ook een bijsturing voor het probleem van de kalenderlandbouw. Die is al langer een doorn in het oog van de boeren. De kalender verplicht hen om op bepaalde tijdstippen te bemesten en te oogsten en is volgens de landbouworganisaties onvoldoende flexibel.

In de tekst wordt een "afwijkingsmogelijkheid voorzien" waardoor er wegens weersomstandigheden bepaalde afwijkingen mogelijk worden "om zo kalenderlandbouw te vermijden".