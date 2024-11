De zachte temperaturen lokt veel mensen naar buiten voor een wandeling in de natuur of op het strand. Wat vooral opviel, was het enorme temperatuurverschil: de temperatuur was maar liefst 10 graden hoger dan gisteren.

In het provinciaal domein De Palingbeek in Ieper was het een drukte van belang. Rond twee uur ’s middags was het er al heerlijk wandelweer, veel te zacht voor de tijd van het jaar. "Verandering van klimaat zeker?", reageerden sommige bezoekers. "Gisteren leek het nog guur winterweer, maar vandaag is het een mooie lentedag. Wat een verschil."

Veel wandelaars gaven aan dat ze de schommelingen in het weer de laatste jaren wel meer merken. "Dat groot verschil, ja, ik weet niet waar dat naartoe leidt. Het zal wel een milieuprobleem zijn, hé", aldus een andere wandelaar. "Die schommelingen hebben we wel meer de laatste jaren. Het ziet er niet naar uit dat daar veel verandering in zal komen. We zullen er maar mee moeten leren leven. Maar het is aangenaam wandelweer nu."

De plotselinge temperatuurstijging kan worden toegeschreven aan een zuidelijke wind die niet snel genoeg afkoelt. Dit zorgde ervoor dat de temperatuur maar liefst 10 graden hoger uitkwam dan gisteren, waardoor er een nieuw dagrecord werd genoteerd door de weerkundige dienst.

Ondanks de opvallende klimaatwisselingen, kiezen veel mensen er vandaag voor om van het mooie weer te genieten. "Met zo'n weer moet je buiten zijn", zegt een andere bezoeker. "Het is wel droog, maar aan de zee meten ze windstoten van 60 kilometer per uur, met uitschieters tot 70 kilometer per uur."

Hoewel het vandaag bijzonder zacht is, wordt er een lichte afkoeling verwacht voor morgen. De temperaturen zullen dan iets dalen, maar nog altijd boven de normale waarden voor de tijd van het jaar. Tegen het einde van de week worden de temperaturen weer meer in lijn met de seizoensnormen.

Het blijft afwachten wat het weer de komende dagen zal brengen, maar voor nu genieten veel mensen van de onverwachte lenteachtige dag.