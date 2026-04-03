Nieuw boek “Van A tot Zee” onthult geheimen over Noordzee

Nieuw boek Van A tot Zee” ont­hult gehei­men over Noordzee

Drie auteurs - een archeoloog, een historicus en een marien bioloog - schreven het boek 'Van A tot Zee', dat heel wat geheimen onthult over onze kust. Het is geen saai wetenschappelijk werk, wel een boek vol interessante weetjes en ongekende verhalen. Volgens de auteurs wordt een bezoek aan de kust, na het lezen van hun boek, nog leuker én interessanter. 

In het nieuwe boek 'Van A tot Zee' bundelen drie auteurs met uiteenlopende achtergronden hun kennis over onze kust: archeoloog Sam De Decker, historicus Johan Termote en marien bioloog Jan Seys. “We hebben onze gedeelde passie voor de zee en de kust, samen met jaren aan verzamelde kennis, gebundeld in twintig verhalen”, legt Jan uit.

"We hebben echt wel geprobeerd om uit te gaan van wat de mensen ook interesseert. Als mensen aan zee denken, die denken aan het mooie weer, aan lekker eten, aan meeuwen, aan dat mooie zeezicht. Noem maar op."

Welgestelde mensen

Maar onze kust is zoveel meer. Denk maar aan de vorming van onze duinen of de komst van de eerste kuuroorden, waar het Thermae Palace Hotel nog een getuige van is. “Die kuuroorden vormden eigenlijk de basis van het toerisme en de latere golf aan appartementsbouw die we vandaag zien", klonk het bij Bart.

“In de 18e eeuw begonnen vooral welgestelde mensen naar zee te trekken om er te kuren en zeebaden te nemen. Daarvoor werd de zee vooral gezien als iets bedreigends of als een economische ruimte voor visserij en scheepvaart. Pas rond 1800 groeide het besef dat de zee ook ontspanning en gezondheidsvoordelen kon bieden.”

Droog gebied

Daarnaast ontdek je in het boek meer over onder andere meeuwen, kwallen en de Noordzee zelf. “Het is opmerkelijk dat de Noordzee, zoals we die vandaag kennen, gedurende de laatste honderdduizend jaar zo’n 85 procent van de tijd droog stond”, vertelt Jan verder.

“Toen was het een uitgestrekt landschap, vaak een koude steppe met wolharige mammoeten en neushoorns. In warmere periodes groeiden er bomen en struiken en leefden er andere dieren. Het was dus een bewoond gebied, helemaal geen zee.”

