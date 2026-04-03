Nieuw boek “Van A tot Zee” onthult geheimen over Noordzee

In het nieuwe boek 'Van A tot Zee' bundelen drie auteurs met uiteenlopende achtergronden hun kennis over onze kust: archeoloog Sam De Decker, historicus Johan Termote en marien bioloog Jan Seys. “We hebben onze gedeelde passie voor de zee en de kust, samen met jaren aan verzamelde kennis, gebundeld in twintig verhalen”, legt Jan uit.

"We hebben echt wel geprobeerd om uit te gaan van wat de mensen ook interesseert. Als mensen aan zee denken, die denken aan het mooie weer, aan lekker eten, aan meeuwen, aan dat mooie zeezicht. Noem maar op."

Welgestelde mensen

Maar onze kust is zoveel meer. Denk maar aan de vorming van onze duinen of de komst van de eerste kuuroorden, waar het Thermae Palace Hotel nog een getuige van is. “Die kuuroorden vormden eigenlijk de basis van het toerisme en de latere golf aan appartementsbouw die we vandaag zien", klonk het bij Bart.