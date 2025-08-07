Nieuw boek brengt hoopvolle boodschap vanuit Landbouw en Visserij: “Het komt goed met ons eten”
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) lanceert het boek “Het komt goed met ons eten”. Het is het eerste boek van ILVO gericht op een groot publiek. Het schetst een hoopvol beeld van hoe technologie en klimaat nieuwe kansen bieden voor de toekomst van landbouw, visserij en voeding.
"Het komt goed met ons eten" beschrijft hoe technologie en klimaatverandering onze voedselproductie beïnvloeden, maar ook nieuwe kansen bieden.
“Het klimaat dwingt ons om ons snel aan te passen,” zegt Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO. “Toch blijven landbouwers, vissers en voedingsbedrijven innoveren en ondernemen.”
In het boek delen 67 wetenschappers en tien bedrijfsleiders hun inzichten over duurzame innovaties, van fermentatie en robotica tot bodemherstel en alternatieve eiwitten.