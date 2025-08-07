"Het komt goed met ons eten" beschrijft hoe technologie en klimaatverandering onze voedselproductie beïnvloeden, maar ook nieuwe kansen bieden.

“Het klimaat dwingt ons om ons snel aan te passen,” zegt Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO. “Toch blijven landbouwers, vissers en voedingsbedrijven innoveren en ondernemen.”

In het boek delen 67 wetenschappers en tien bedrijfsleiders hun inzichten over duurzame innovaties, van fermentatie en robotica tot bodemherstel en alternatieve eiwitten.

