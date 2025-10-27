De opleiding Drone Applications aan de Vives Hogeschool in Oostende zit middenin de actualiteit. De voorbije dagen doken er overal in het land meldingen op van mysterieuze drones, en dat laat ook de toekomstige dronespecialisten niet koud.

“Het nieuws komt echt van alle kanten”, zegt docent Mathieu De Meyer. “Er circuleren wazige beelden, onder meer van boven Brussel. Wat er precies aan de hand is, weten we niet, maar het roept heel wat vragen op.” Ook bij de studenten is de interesse groot. Milan Claeys, student in de opleiding, noemt het “enorm boeiend." "Het is relevanter dan ooit en zot hoe snel alles nu evolueert”, zegt hij.