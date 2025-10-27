17°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Niet pani­ke­ren, maar alert blij­ven”: dro­ne-experts in oplei­ding over recen­te meldingen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Ook bij de opleiding Drone Applications aan de Vives Hogeschool in Oostende volgen studenten en docenten de recente drone-incidenten in ons land van dichtbij. Ze zien hoe de aandacht voor onbemande toestellen groeit — en tegelijk ook de nood aan kennis over detectie en beveiliging.

De opleiding Drone Applications aan de Vives Hogeschool in Oostende zit middenin de actualiteit. De voorbije dagen doken er overal in het land meldingen op van mysterieuze drones, en dat laat ook de toekomstige dronespecialisten niet koud.

“Het nieuws komt echt van alle kanten”, zegt docent Mathieu De Meyer. “Er circuleren wazige beelden, onder meer van boven Brussel. Wat er precies aan de hand is, weten we niet, maar het roept heel wat vragen op.” Ook bij de studenten is de interesse groot. Milan Claeys, student in de opleiding, noemt het “enorm boeiend." "Het is relevanter dan ooit en zot hoe snel alles nu evolueert”, zegt hij.

"Wat er precies aan de hand is, weten we niet, maar het roept heel wat vragen op.”

Mathieu De Meyer, docent

Niet in paniek raken

De opleiding in Oostende spitst zich niet enkel toe op het besturen van drones, maar ook op hun detectie en mogelijke misbruik. Op de campus staat zelfs een detectieantenne die wordt gebruikt voor onderzoek en praktijkoefeningen. “Een aantal van onze studenten zal wellicht terechtkomen in het anti-droneverhaal”, legt De Meyer uit. “Dat klinkt misschien vreemd, maar het toont aan hoe breed het domein geworden is."

"We moeten vermijden dat er bij elke dronevlucht alarm wordt geslagen.”

Mathieu De Meyer, docent

Volgens student Kirill Peeters is de toegenomen aandacht terecht: “Er is gewoon steeds meer expertise nodig. Zelfs organisaties met minder goede bedoelingen bestuderen wat drones kunnen.” Toch waarschuwt docent De Meyer om niet in paniek te raken. “Het is goed dat mensen alert zijn, zeker in de buurt van luchthavens of militaire zones. Maar we moeten vermijden dat er bij elke dronevlucht alarm wordt geslagen.”

Drone Dock
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Drones

Meest gelezen

Ramkraak Ieper
Nieuws

Honderden laptops gestolen bij ramkraak in Ieper
Batopin Cashautomaat
Nieuws

Negen nieuwe geldautomaten op komst in West-Vlaanderen
Gault Millau
Nieuws

West-Vlaanderen blijft culinaire topregio in Gault&Millau 2026: zo scoren de restaurants bij ons

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Saam 2024

Bouwplannen scholengroep ’t Saam in Diksmuide lopen opnieuw vertraging op
Luchthaven Oostende avond
Update

Dronemeldingen boven Zaventem zorgen voor chaos op luchthaven Oostende, dat luchtruim ook even ziet sluiten
Drone
Update

"Meld verdachte zaken zoals drones boven onze havens": Agentschap Maritieme Dienstverlening doet oproep naar loodswezen
Theo Francken

Theo Francken over spionagedrones boven luchthaven Oostende: "oppassen voor een dronefobie"
Notelaar oedelem

Dan toch geen nieuwbouw voor gemeenteschool De Notelaar in Oedelem
Kaja kallas

Kaja Kallas spreekt studenten van Europacollege toe bij start academiejaar
Aanmelden