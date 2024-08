“We blijven krachtdadig optreden tegen handelaars die het niet nauw nemen met de wettelijke voorschriften”, onderstreept burgemeester Bart Tommelein. “Deze gecoördineerde actie is een mooi voorbeeld van hoe verschillende inspectie- en veiligheidsdiensten samenwerken en probleemsituaties in de kiem smoren. We blijven alert en pakken overtreders hard aan met een lik-op-stukbeleid.”