Nieuws
Kortrijk

Negen min­der­ja­ri­gen voor recht­bank voor groepsverkrachting

Kabouterbos

De jeugdrechtbank in Kortrijk vervolgt negen minderjarigen voor een groepsverkrachting van een meisje van 14 in Kortrijk. In april behandelt de rechter de zaak ten gronde.

De feiten gebeurden anderhalf jaar geleden in een klein bosje, het zogenoemde Kabouterbos. Het meisje zou daar door haar vriend naartoe zijn gelokt. Daar liet hij haar misbruiken door zijn 'vrienden'. De jongste was toen 11 jaar, de oudste 16 jaar.

In afwachting van het onderzoek kregen de minderjarigen al begeleidende maatregelen en voorwaarden opgelegd. Sommigen zijn ook even geplaatst in een jeugdinstelling. Afgelopen vrijdag was er de inleidende zitting.

Bosje1
Nieuws

Meisje van 14 slachtoffer van groepsverkrachting door tieners
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert

