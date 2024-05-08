De feiten gebeurden anderhalf jaar geleden in een klein bosje, het zogenoemde Kabouterbos. Het meisje zou daar door haar vriend naartoe zijn gelokt. Daar liet hij haar misbruiken door zijn 'vrienden'. De jongste was toen 11 jaar, de oudste 16 jaar.

In afwachting van het onderzoek kregen de minderjarigen al begeleidende maatregelen en voorwaarden opgelegd. Sommigen zijn ook even geplaatst in een jeugdinstelling. Afgelopen vrijdag was er de inleidende zitting.