Nati­o­na­le actie­dag: veel min­der bus­sen, wel treinen

De drie grote vakbonden laten vandaag opnieuw hun stem horen tegen de maatregelen van de Arizonaregering. Dat laat zich vooral voelen bij De Lijn. In West-Vlaanderen rijdt 6 op de 10 bussen en de helft van kusttrams.

De inzet van de betoging is bekend: protest tegen het regeringsbeleid en de boodschap van "langer en harder werken" die de werknemers van de regering krijgen, klinkt het bij de vakbonden. Het gaat dan onder meer om de ingrepen in de pensioenen en de werkloosheid, een toenemende flexibiliteit, de versoepeling van het nachtwerk, een nieuwe indexsprong die op tafel komt of de besparingen bij de overheid.

Nog meer hinder

Traditioneel brengt een nationale betoging ook hinder mee. Zo rijdt ongeveer vijf op de tien bussen en trams niet. In het onderwijs blijkt uit een rondvraag dat acht op de tien bevraagde Vlaamse leerkrachten vandaag gewoon voor de klas zullen staan.

Ook in de brede handelssector werd opgeroepen om deel te nemen aan de actie. De impact op de winkels is nog onduidelijk. De betoging kan eveneens hier en daar hinder veroorzaken bij allerlei diensten, zoals de afvalophaling, stadsdiensten of kinderopvang.

Staking2
Staking4
Staking5
Actiedag

De Lijn heeft een alternatieve dienstverlening uitgewerkt. Die dienstregeling is beschikbaar in de routeplanner op de website of de app.

Vakbondsactie

