West-Vlaanderen

Nati­o­na­le actie­dag: hier kan je in West-Vlaan­de­ren hin­der ondervinden

Nationale stakingsdag

Illustratiebeeld © Belga

De vakbonden organiseren morgen een grote betoging in Brussel. Ze voeren er actie tegen de hervormingsplannen van de federale regering. In onze provincie zullen vooral mensen die de bus willen nemen, hinder ondervinden. 

Openbaar vervoer

Bij De Lijn zal ongeveer 65 procent van de bussen in onze provincie rijden. Aan de kust zal de impact het grootst zijn: de helft van de kusttrams rijdt morgen niet uit. Reizigers wordt aangeraden om vooraf de routeplanner van De Lijn te raadplegen, want enkel de ritten die effectief gereden worden, staan daar vermeld.

Bij de NMBS wordt geen hinder verwacht. Het treinverkeer verloopt normaal, al rekent de spoorwegmaatschappij op extra reizigers richting Brussel voor de betoging. Vanuit Oostende vertrekken dinsdagochtend twee bijkomende treinen naar Brussel-Noord, om 8.27 uur en 8.45 uur.

Luchthavens

Op de luchthavens van Zaventem en Charleroi worden dinsdag geen vertrekkende passagiersvluchten uitgevoerd. Ook aankomende vluchten kunnen hinder ondervinden door de staking van het veiligheidspersoneel. 

De luchthavens van Oostende en Antwerpen zijn daarentegen wel volledig operationeel. Alle vluchten en luchthavenactiviteiten gaan door zoals voorzien. Reizigers kunnen met een gerust hart vertrekken of aankomen op beide luchthavens.

Onderwijs en winkels

De onderwijsvakbonden nemen deel aan de actie, maar de meeste scholen blijven open. Volgens een bevraging van Teacher Tapp Vlaanderen zal ruim 80 procent van de leerkrachten dinsdag gewoon lesgeven.

Ook in de handelsector roepen de vakbonden personeel op om deel te nemen aan de nationale actie, al is het nog onduidelijk hoeveel winkels effectief sluiten.

Redactie
Nationale Stakingsdag

