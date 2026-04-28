Nathan behaalt twee­de plaats in Fysi­ca Olym­pi­a­de: fysi­ca is de taal van ons leven”

Nathan Zhang uit De Panne is tweede geworden in de Fysica Olympiade. Een wedstrijd voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. In juli mag hij ons land vertegenwoordigen in Colombia.

In totaal deden 2.200 leerlingen uit zo'n 250 verschillende scholen mee aan de eerste ronde in Vlaanderen. Die eerste ronde vond plaats op school. Voor de tweede ronde, die doorging in een Vlaamse universiteit, waren er 316 leerlingen geselecteerd. En dan was er nog een finale, met de 17 best geklasseerde deelnemers. In die finale werd Nathan dus tweede. 

Passie kwam pas later

Voor Nathan en ook voor het Immaculata Instituut in De Panne, waar hij school loopt, is dat fantastisch nieuws. Al had Nathan dat niet echt verwacht. Zijn passie voor fysica kwam er pas enkele jaren geleden. "Ik was vooral geïnteresseerd in chemie en wiskunde, maar toen kwam er iets in mijn naar boven waardoor ik echt wou gaan voor fysica. Want fysica is voor mij de taal van ons leven. De taal van de natuur. Wiskunde is dan weer een hulpmiddel om die taal te begrijpen. En ik wil onze wereld ten volle verstaan."

Nathans leerkracht fysica is heel trots. Ann Viaene, leerkracht fysica Immaculata Instituut De Panne: “Ik ben heel trots. In al die jaren dat ik lesgeef, om dat te mogen meemaken. Dat vind ik echt subliem. En we duimen met z'n allen dat hij met een medaille uit Colombia kan terugkeren. En dat hij de wereld kan tonen hoe goed hij is.”

