"Staart er af, vlees eruit en dan heb je de kop. In twee keer is ideaal gepeld. Als je goed trekt hé natuurlijk. Als dat afbreekt heb je prutswerk. En proberen niet in je mond te stoppen", dat is wat je moet doen om kans te maken op de titel van Belgisch Kampioen zegt Chantal Goes, de winnares van vorig jaar.

Zo'n tachtig garnaalpellers waagden hun kans op de titel van Belgisch Kampioen. Uiteindelijk is het Nadine Deetens uit Zwankendamme die de titel pakt. Met 114 gram garnalen pellen in tien minuten heeft ze 2 gram meer gepeld dan de winnares van vorig jaar. Volgende week pelt Nadine garnalen in het Noord-Franse Leffrinckoucke voor de wereldtitel.