Naakt­strand in Bre­de­ne viert 25ste ver­jaar­dag en daar­voor gaat deze come­di­an wel­licht uit de kleren

Het naaktstrand van Bredene bestaat 25 jaar en viert dat eind juni met twee opvallende comedyvoorstellingen. Stand-upcomedian en ereburger van Bredene Piv Huvluv zal er optreden voor een naakt publiek in een tent op het strand.

Het naaktstrand in Bredene blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Om dat jubileum te vieren, organiseert de badplaats op 27 juni twee bijzondere comedyvoorstellingen voor naturisten. Comedian Piv Huvluv staat er op het podium in een tent op het strand. De ereburger van Bredene is zelf al jaren fervent naturist en kijkt uit naar het speciale optreden.

Piv Huvluv, stand-upcomedian

“Ik ben comedian, dus ik zie daar ook zelf de humor van in. Ik heb ook heel wat anekdotes meegemaakt op naturistencampings die gewoon supergrappig zijn. Dus dat zal zeker aan bod komen”, zegt Piv Huvluv.

Of hij zélf naakt op het podium staat? "Ik laat dat in het midden voor diegenen die zelf aanwezig zijn. Maar ik ben zelf naturist... En de kans zit er dus wel in."

Volgens de comedian is het evenement ook een kans om enkele hardnekkige misverstanden over naturisme weg te nemen. “Door sociale media komt het begrip naaktheid weer volledig in het gedrang. Het wordt altijd meteen gekoppeld aan seksualiteit. Mensen stellen zich daar de meest wilde zaken bij voor. Terwijl het gewoon gaat om mensen die graag zonnen, lezen en zwemmen zonder textiel.”

De voorstellingen zijn gratis, al moeten geïnteresseerden zich vooraf inschrijven.

