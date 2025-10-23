16°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Na onvre­de: Kort­rijk past prij­zen van dran­ken & snacks in wijk­cen­tra weer aan

Drank1

Kortrijk past de prijzen van de dranken en snacks in de wijkcentra opnieuw aan. Bezoekers en vrijwilligers waren niet te spreken over de meer dan verdubbeling of soms zelfs verviervoudiging. De centra zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen. De prijsstijgingen zorgden ervoor dat mensen wegbleven.

De gewone dranken waren van 1 euro naar 2,5 euro gestegen, nu brengt de stad dit terug naar 2 euro. De prijs van koude snacks als chip en chocolade zakt opnieuw met 1 euro. 

Vanaf maandag gelden de nieuwe tarieven. In de wijkcentra ging een petitie rond tegen de prijsstijgingen en bezoekers en vrijwilligers waren ook van plan actie te voeren. Of de aanpassingen voldoende zijn, zal nog moeten blijken.

Drank2
Nieuws

Onvrede over forse drankprijsstijging in Kortrijkse wijkcentra
De redactie

Meest gelezen

Ramkraak Ieper
Nieuws

Honderden laptops gestolen bij ramkraak in Ieper
Batopin Cashautomaat
Nieuws

Negen nieuwe geldautomaten op komst in West-Vlaanderen
Staking Clarebout
Nieuws

500 euro per persoon of meer: werknemers Clarebout Potatoes krijgen hun premie dan toch gestort

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden