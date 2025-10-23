De gewone dranken waren van 1 euro naar 2,5 euro gestegen, nu brengt de stad dit terug naar 2 euro. De prijs van koude snacks als chip en chocolade zakt opnieuw met 1 euro.

Vanaf maandag gelden de nieuwe tarieven. In de wijkcentra ging een petitie rond tegen de prijsstijgingen en bezoekers en vrijwilligers waren ook van plan actie te voeren. Of de aanpassingen voldoende zijn, zal nog moeten blijken.