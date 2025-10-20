14°C
Onvre­de over for­se drank­prijs­stij­ging in Kort­rijk­se wijkcentra

Bezoekers van de wijkcentra in Kortrijk reageren verontwaardigd op de forse prijsstijgingen van de dranken. Een cola kost nu 2,50 euro, waar dat vroeger 1 euro was.

Voor een alcoholvrije Leffe betalen bezoekers zelfs 4,50 euro, een verviervoudiging van de prijs. Uit onvrede daarover zijn ze een petitie gestart, die intussen al zo’n 350 handtekeningen heeft opgeleverd.

Op 30 oktober volgt overleg met de vrijwilligers en het stadsbestuur. Schepen van Sociale zaken Giovanny Saelens laat weten dat er mogelijk een kleine prijsaanpassing komt, maar dat de oude prijzen niet meer terugkeren. “Er is te lang niet geïndexeerd,” klinkt het.

Kate Baert

