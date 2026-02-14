Opvallend faillissement in Bissegem bij Kortrijk: daar is het natuursteenbedrijf Stone Factory failliet. De zaakvoerder van het bedrijf zit nog altijd in de cel voor een moord.
De zaakvoerder van Stone Factory is een Fransman. Hij is in februari opgepakt voor een moord. Het slachtoffer lag in zijn bedrijf in de Meensesteenweg. Bij de man van 60 zijn uitwendige tekenen van geweld vastgesteld. Het parket bestempelt de zaak sindsdien als moord.
De eigenaar van het bedrijf was aanvankelijk spoorloos. Zijn enkelband werd doorgeknipt en in het bedrijf teruggevonden. Een buurman had de avond voordien meerdere geweerschoten gehoord, wat de ernst van de situatie bevestigde. Een paar dagen later is hij opgepakt in Rollegem.
Het bedrijf lag sindsdien stil en dat heeft uiteindelijk tot een faillissement geleid.