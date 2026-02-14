14°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Na moord in bedrijf: natuur­steen­be­drijf uit Kort­rijk failliet

Arrestatie bissegem natuursteenbedrijf 2

Opvallend faillissement in Bissegem bij Kortrijk: daar is het natuursteenbedrijf Stone Factory failliet. De zaakvoerder van het bedrijf zit nog altijd in de cel voor een moord.

De zaakvoerder van Stone Factory is een Fransman. Hij is in februari opgepakt voor een moord. Het slachtoffer lag in zijn bedrijf in de Meensesteenweg. Bij de man van 60 zijn uitwendige tekenen van geweld vastgesteld. Het parket bestempelt de zaak sindsdien als moord.

De eigenaar van het bedrijf was aanvankelijk spoorloos. Zijn enkelband werd doorgeknipt en in het bedrijf teruggevonden. Een buurman had de avond voordien meerdere geweerschoten gehoord, wat de ernst van de situatie bevestigde. Een paar dagen later is hij opgepakt in Rollegem.

Het bedrijf lag sindsdien stil en dat heeft uiteindelijk tot een faillissement geleid.

Arrestatie bissegem natuursteenbedrijf 2
Nieuws

Man gearresteerd voor moord bij natuursteenbedrijf in Bissegem
De redactie

Meest gelezen

Waterlek ardooie 01
Nieuws
Update

VIDEO - Lek in waterbekken met 70 miljoen liter: water stroomt al binnen in twee huizen
Auto in beslag genomen
Nieuws

Auto in beslag genomen in Kortrijk die al enkele dagen voor veel overlast zorgde
Poelkappelle brand 4 mp4
Nieuws
Update

Brand in Langemark-Poelkapelle: kans op ontploffingsgevaar door aanwezigheid oorlogsmunitie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden