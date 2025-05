De bever werd gisteren vrijgelaten in het natuurgebied Kampveld, dat 300 hectare groot is. Daar zijn heel wat bossen, weilanden en ook de Rivierbeek loopt door het gebied. Het is dus een ideale leefomgeving voor bevers.

"We hebben specifiek voor deze plaats gekozen omdat het een stukje bosreservaat is, volledig in eigendom van het Agentschap Natuur en Bos", verduidelijkt Piet Lozie van het Agentschap Natuur en Bos. "Dit moet voorkomen dat omliggende percelen schade ondervinden als er beveractiviteit is. Maar het is afwachten wat de bever zelf zal doen."

De kans bestaat dat de vrijgelaten bever opnieuw gaat zwerven, maar hij kan zich ook blijvend vestigen in Kampveld.