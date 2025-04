Het dier, ongeveer een jaar oud, is wellicht compleet verdwaald geraakt bij een zoektocht naar een nieuw territorium. De bever verblijft ondertussen in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Oostende. "We zijn gealarmeerd en vangen het dier nu op. Onze medewerkers zijn bezig met de bever te verzorgen, want het zoute water heeft hem erg verzwakt", aldus Claude Velter, directeur van het opvangcentrum.

In West-Vlaanderen zijn bevers erg zeldzaam. Er leven er slechts enkelen ten zuiden van Brugge en Kortrijk.