Gisteren werd dus opnieuw brand gesticht, dit keer in een toilet voor personen met een handicap, aan het Kruitmagazijn op de Esplanade. Door de zware schade zijn die toiletten nu gesloten. Mogelijk zal de stad er camera's plaatsen. Maar tot een algemene sluiting komt het niet, zegt schepen van openbaar domein en gebouwen Stephaan Deroo. "We willen ons niet laten intimideren door een handvol personen," zegt hij. "Het is onze plicht om toiletten te voorzien voor onze inwoners en toeristen."