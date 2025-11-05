16°C
Aanmelden
Nieuws
Ieper

Na brand­stich­ting in open­ba­re toi­let­ten: We laten ons niet intimideren”

Toiletten2

Stad Ieper is niet van plan om haar openbare toiletten te sluiten, nu er opnieuw brand is gesticht in één gebouw, op de Esplanade.

Gisteren werd dus opnieuw brand gesticht, dit keer in een toilet voor personen met een handicap, aan het Kruitmagazijn op de Esplanade. Door de zware schade zijn die toiletten nu gesloten. Mogelijk zal de stad er camera's plaatsen. Maar tot een algemene sluiting komt het niet, zegt schepen van openbaar domein en gebouwen Stephaan Deroo. "We willen ons niet laten intimideren door een handvol personen," zegt hij. "Het is onze plicht om toiletten te voorzien voor onze inwoners en toeristen."

Toiletten
Nieuws

Opnieuw brand gesticht in openbare toiletten in Ieper: "schade is groot"
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Brand Brandstichting

Meest gelezen

2025-11-09 - 703_N_provinciaalhofMETSVO_20251109162207.mp4 - xTdRvvZJx_0.jpg
Nieuws

“Ik ben er altijd langs gelopen, maar nooit echt binnen geweest, tot nu”: Hadia is miljoenste bezoeker van Provinciaal Hof in Brugge
Markt oostende marktkramers
Nieuws

Oostendse marktkramers vinden dat ze te vaak moeten verhuizen door evenementen
Drone boven Oostende
Nieuws

VIDEO: meerdere meldingen van een drone boven het centrum van Oostende

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Wegdek warmte 3

145.000 euro hitteschade op West-Vlaamse Gewestwegen
Toiletten

Opnieuw brand gesticht in openbare toiletten in Ieper: "schade is groot"
310 BB LINKS gevangenissen

Meer dan 500 grondslapers in Belgische gevangenissen
Fiat

Autodief crasht na wilde achtervolging in Brugge
Overval juwelier Knokke Heist

Knokse juwelier voor tweede keer in drie jaar tijd slachtoffer van inbraak
Theo Francken

Brieven voor vrijwillige legerdienst vallen vandaag in de bus: 50 jongeren naar marine in Zeebrugge
Aanmelden