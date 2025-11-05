De brand brak uit iets voor 15 uur, aan het Kruitmagazijn op de Esplanade in Ieper. Het vuur was ontstaan in het toilet voor mensen met een handicap. De schade is daar groot, zegt brandweerkapitein Dirk Vandekerckhove.

Het is niet de eerste keer dat er brand wordt gesticht in het sanitair blok. En er waren ook al vandalen aan het werk. De toiletten liggen niet zo dicht bij de openbare weg, dus mensen met minder goeie bedoelingen kunnen er ongezien brand stichten of iets vernielen. De politie van de zone Arro Ieper kwam alvast ter plaatse om vaststellingen te doen.