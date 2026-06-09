In het Groenhovebos in Torhout heeft een buizerd de voorbije week minstens drie vrouwen aangevallen. De roofvogel verdedigt vermoedelijk haar kuikens, een gedrag dat volgens kenners normaal is tijdens het broedseizoen.

Ook Vlaams minister Hilde Crevits uit Torhout kreeg ermee te maken tijdens haar ochtendjogging. "Ik kreeg een klop op mijn hoofd. Eerst dacht ik dat ik aangevallen werd door een mens, maar toen zag ik de buizerd. Hij kwam nog een tweede en zelfs een derde keer langs. Uiteindelijk ben ik gillend weggelopen", vertelt Crevits.