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Torhout

Na aan­val op onder meer Hil­de Cre­vits: waar­schu­wings­bor­den voor agres­sie­ve bui­zerd in Torhout

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In het Groenhovebos in Torhout zijn de voorbije week minstens drie vrouwen aangevallen door een buizerd. Ook Vlaams minister Hilde Crevits werd tijdens een ochtendjogging het slachtoffer van de roofvogel. De stad plaatste intussen waarschuwingsborden in het recreatiegebied.

In het Groenhovebos in Torhout heeft een buizerd de voorbije week minstens drie vrouwen aangevallen. De roofvogel verdedigt vermoedelijk haar kuikens, een gedrag dat volgens kenners normaal is tijdens het broedseizoen.

Ook Vlaams minister Hilde Crevits uit Torhout kreeg ermee te maken tijdens haar ochtendjogging. "Ik kreeg een klop op mijn hoofd. Eerst dacht ik dat ik aangevallen werd door een mens, maar toen zag ik de buizerd. Hij kwam nog een tweede en zelfs een derde keer langs. Uiteindelijk ben ik gillend weggelopen", vertelt Crevits.

"Met klauwen geraakt"

Na haar melding ontving de stad nog twee bijkomende meldingen van vrouwen die werden aangevallen. Bij hen bleef het niet bij schijnaanvallen. "De buizerd heeft beide dames met zijn klauwen geraakt aan het achterhoofd. Dat is toch al een stapje verder", zegt schepen van Natuur en Parken Elsie Desmet.

Buizerd bord

De stad plaatste intussen waarschuwingsborden langs de paden in het recreatiegebied. Toch blijven wandelaars, lopers en fietsers het bos bezoeken. "Ik maak mij geen zorgen", zegt fietser Stefaan Dumoulin, die er dagelijks passeert. Ook fietser Klaas Naeyaert blijft rustig. "Ik wist niet dat hier buizerds zaten. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt en liefst blijft dat zo."

Volgens de stad loopt de periode waarin de buizerd haar jongen verdedigt stilaan ten einde. De waarschuwingsborden blijven voorlopig wel nog staan.

Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Buizerd

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