De vzw laat weten dat het in beroep gaat tegen de beslissing van het stadsbestuur. Het dossier leeft nu alleen in de buurt, ook op sociale media leidt het verhaal een eigen leven. Daarop komen ook heel wat racistische uitspraken.

Ook in het gemeentecollege zorgt het dossier na twee jaar nog altijd voor beroering. Zo vindt oppositiepartij Team 2030 dat er dringend meer inzet nodig is voor de integratie van de moslimgemeenschap in de stad. "We mogen de Wervikaan en de moslim niet zien als twee aparte groepen. Anders verhogen de drempels en stijgt de polarisatie alleen maar”, zegt Mathias Bruggeman in het Nieuwsblad.