De vzw zelf stelt dat er voldoende parking is en dat er buiten de ramadanperiode maximaal één activiteit per week plaatsvindt. Eerder waren er ook vragen over brandveiligheid. In januari gaf de brandweer een positief advies, op voorwaarde dat het tapijt in de gebedsruimte behandeld werd met een brandvertrager. Volgens de vzw is dat inmiddels gebeurd.

De stad Wervik moet tegen 17 mei een advies uitbrengen over de vergunningsaanvraag.