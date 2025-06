In een vroegere decoratiewinkel in de Wahisstraat in Menen wil de moslimgemeenschap Attawba samenkomen. In de mobiliteitstoets spreekt ze over maximaal 250 bezoekers, maar volgens N-VA zullen dat er veel meer zijn omdat ze 1200 vierkante meter gebedsruimte voorziet.

"Iedereen die hier woont en werkt en op vrijdagmiddag ons centrum wil bereiken stelt vast dat alles hier stilvalt en er geen doorstroom meer is. Het is onverantwoord om dan nog een centrum toe te laten waar bijna wekelijks 1000 mensen zullen samenkomen", reageert Griet Vanryckegem van N-VA Menen.