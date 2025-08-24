Moslimgemeenschap dient nieuwe vergunningsaanvraag voor ontmoetingsruimte in
In Menen heeft de moslimgemeenschap opnieuw een vergunningsaanvraag ingediend voor een ontmoetingsplaats in het stadscentrum, vlak bij het station. Het project, in een voormalig winkelpand in de Wahisstraat, ligt opnieuw op tafel nadat de eerdere aanvraag afgelopen zomer werd ingetrokken door de vzw achter het initiatief. Toen liepen er zo’n 600 bezwaren binnen.
De aangepaste aanvraag voorziet een studie- en ontspanningsruimte en een gebedsruimte. Het dossier is nu opnieuw in openbaar onderzoek, dat loopt tot en met 16 mei. In die periode kunnen buurtbewoners opnieuw bezwaren of opmerkingen indienen.
Ook dit keer komt er politieke tegenstand. Zowel Vlaams Belang als N-VA verzetten zich tegen het project. Bij N-VA klinkt vooral bezorgdheid over de verkeersdrukte in de buurt, die volgens de partij nu al hoog is.