Het toerisme in Ieper doet het deze zomer heel goed. De hotelbezetting was in mei (met de Kattenstoet) 77,50%, in juni 76,50% en in juli 71,90%. Dat laatste is een lichte daling in vergelijking met vorig jaar. Het aantal Britse bezoekers blijft stabiel, de daling is toe te schrijven aan bezoekers uit eigen land.